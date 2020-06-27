2020-06-27T17:14:41+03:00
Спорт

Федор Смолов сыграет против "Барселоны" и Месси - русский форвард попал в стартовый состав "Сельты"

Поединок в Виго пройдет вечером 27 июня
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Федор Смолов сыграет против "Барселоны".Федор Смолов сыграет против "Барселоны".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Форвард сборной России по футболу Федор Смолов получит шанс проявить себя в поединке против "Барселоны". В этом сезоне он уже забивал гол в ворота мадридского "Реала". А теперь же - он в стартовом составе клуба "Сельта" на поединок 32 тура Ла Лиги против каталонцев. Оглашены стартовые сочетания двух команд матча в Виго. У "Барсы" - все главные звезды во главе с Месси на месте. Не будет только полузащитника Бускетса.

Стартовый состав "Сельты" на игру выглядит следующим образом: Рубен, Кевин, Айду, Саенс, Араухо, Джакобо, Окай, Мендес, Д. Суарес, Аспас, Смолов.

«Барселона» начнет матч против "Сельты" следующим набором игроков: тер Штеген, Умтити, Семеду, Пике, Альба, Пюиг, Видаль, Фати, Ракитич, Суарес, Месси.

Матч 32 тура чемпионата Испании по футболу между "Сельтой" и "Барселоной" пройдет 27 июня в городе Виго. Стартовый свисток поединка прозвучит в 18:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Федор Смолов сыграет против "Барселоны" и Месси - русский форвард попал в стартовый состав "Сельты"
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