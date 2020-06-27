Почему отменили гол Соболева в матче Спартак - Уфа: опубликовано видео спорного момента

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:50:57+03:00

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Футболисты "Спартака" не смогли одержать победу над "Уфой" в матче 24 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. Игра завершилась вничью 0:0. Однако же в финале поединка у "красно-белых" были два реальных шанса отличиться.

За две минуты до конца основного времени встречи форвард "Спартака" Александр Соболев забил мяч в ворота "Уфы". Однако же после просмотра все было отменено - судья Владислав Безородов посмотрел повтор и решил не ставить мяч на центр. Причина отмены - в момент гола было зафиксировано положение "вне игры".

Спартак - Уфа. Гол Соболева отменен из-за офсайда, Тинькофф РПЛ, 24 тур 27.06.2020.Спартак - Уфа. Гол Соболева отменен из-за офсайда, Тинькофф РПЛ, 24 тур 27.06.2020

Второй спорный момент в финале игры - показалось, что после удара игрока "Спартака" вратарь "Уфы" Беленов "занес" мяч за линий ворот. Это случилось через пару минут после того, как Соболев отличился, а потом лишился своего гола. Арбитр встречи вновь посмотрел повтор - и все, не зафиксировал взятия ворот.

Матч завершился вничью 0:0. "Спартак" с 32 очками остался на 6 месте в Премьер-Лиге. "Уфа", набрав 31 балл - седьмая. У "Динамо", которое вышел уфимцев - на очко меньше и игра в запасе. Их встреча против ЦСКА пройдет сегодня в 19:00 по московскому времени.

Спартак - Уфа. Сейв Беленова, Тинькофф РПЛ, 24 тур 27.06.2020.Спартак - Уфа. Сейв Беленова, Тинькофф РПЛ, 24 тур 27.06.2020

ИСТОЧНИК KP.RU