"Спартак" сыграл вничью 0:0 с "Уфой" в матче 24 тура чемпионата России

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:28:06+03:00

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В субботу, 27 июня, в Москве на стадионе "Открытие Арена" в Тушино свой второй матч в чемпионате России по футболу в Премьер-Лиге провел столичный "Спартак". Для "красно-белых" поединок против ФК "Уфа" стал первым на своей арене после рестарта сезона.

Для спартаковцев команда из Башкирии - грозный соперник. Баланс личных встреч с уфимским клубом - не в пользу москвичей. Характер "Уфа" показала и в поединке на поле "Спартака".

90 минут поединка завершились вничью 0:0. За пару минут до конца спартаковцы поразили ворота гостей. Однако гол форварда Александра Соболева был отменен после просмотра повтора из-за офсайда. Еще один спорный момент возник в финале поединка - пришлось смотреть повтор после удара игрока "Спартака". Казалось, что вратарь "Уфы" занес мяч в свои ворота. Но нет - 0:0!

"Спартак", набрав 32 очка, остался шестым в Премьер-лиге. А вот уфимцы - восьмые. У них на 1 балл меньше.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию поединка 24 тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и футбольным клубом "Уфа".

ИСТОЧНИК KP.RU