2020-06-28T00:24:16+03:00
Политика

В Ирландии сменился премьер-министр

Правительство возглавил либерал Михол Мартин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Михол Мартин стал новым премьер-министром ИрландииМихол Мартин стал новым премьер-министром ИрландииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 27 июня, ирландский парламент избрал нового премьер-министра республики. Правительство Ирландии возглавил представитель либеральной партии Fianna Fail Михол Мартин, передает агентство Reuters.

По данным издания, во время голосования кандидатуру Михола Мартина поддержали 93 члена парламента, 63 депутата высказались против.

Сам же либерал уже заявил, что избрание премьер-министром Республики Ирландия для него – «величайшая честь», и он «ощущает большой груз ответственности».

«Обязуюсь работать день и ночь со своими коллегами в правительстве, чтобы реализовать огромный потенциал нашей нации», - приводит агентство слова Михола Мартина.

Отмечается, что согласно межпартийного соглашения через два с половиной года представителя Fianna Fail на посту премьера Ирландии сменит лидер партии Fine Gael Лео Варадкар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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