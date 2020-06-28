В Ирландии сменился премьер-министр

28 Июнь 2020 2020-06-28T00:24:16+03:00

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В субботу, 27 июня, ирландский парламент избрал нового премьер-министра республики. Правительство Ирландии возглавил представитель либеральной партии Fianna Fail Михол Мартин, передает агентство Reuters.

По данным издания, во время голосования кандидатуру Михола Мартина поддержали 93 члена парламента, 63 депутата высказались против.

Сам же либерал уже заявил, что избрание премьер-министром Республики Ирландия для него – «величайшая честь», и он «ощущает большой груз ответственности».

«Обязуюсь работать день и ночь со своими коллегами в правительстве, чтобы реализовать огромный потенциал нашей нации», - приводит агентство слова Михола Мартина.

Отмечается, что согласно межпартийного соглашения через два с половиной года представителя Fianna Fail на посту премьера Ирландии сменит лидер партии Fine Gael Лео Варадкар.

ИСТОЧНИК KP.RU