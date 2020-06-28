2020-06-28T11:11:27+03:00
Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Подмосковье

Порывы ветра в воскресенье могут достигать 20 метров в секунду
Ксения АНУФРИЕВА
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МЧС предупредило о грозе с градом в ПодмосковьеМЧС предупредило о грозе с градом в ПодмосковьеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Главное управление МЧС России по столичному региону распространило среди местных жителей экстренное предупреждение об опасных погодных условиях. В это воскресенье, 28 июня, в Подмосковье ожидается сильная гроза, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.

- В период с 10:00 по 23:00 по местному времени в Московской области прогнозируется дождь, метами сильный, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, - рассказали ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Специалисты ведомства порекомендовали местным жителям по возможности не покидать свои дома, закрыть окна и дымоходы, держаться подальше от электропроводки и антенн. Во время грозы следует также отключить радио и телевизор.

Тем людям, которые находятся на улице, министерство советует не укрывать от дождя под высокими деревьями, не стоять рядом с рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями, которые может повалить ветер. Во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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