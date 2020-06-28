Президент и премьер-министр РФ никогда не летают в одном самолете, заявил Путин

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:05:25+03:00

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Президент рассказал о правилах, которые никогда не нарушают он и премьер-министр РФ, а также о работе в дистанционном режиме в момент пика распространения коронавируса. Так, Владимир Путин и Михаил Мишустин никогда не садятся в один самолет, а также президент и премьер-министр не имеют право подниматься в воздух на разных воздушных суднах одновременно. Такое правило вел глава государства. Это обусловлено их высокой ответственностью за страну.

"Потому что на нас особая ответственность за положение в стране. И, когда выяснилось, что председатель правительства, к сожалению, заболел… Ну, я просто обязан был действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график", — пояснил президент.

Владимир Путин упомянут и то, как ему работалось в режиме самоизоляции. Об этом он рассказал в своем интервью Павлу Зарубину, автору программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

"В известной степени действительно испытание, потому что я люблю общаться с людьми. Мне это доставляет внутренне удовлетворение – прямой контакт с людьми. Но я прекрасно понимал, что обстоятельства требуют изменения режима работы, графика работы", - пояснил глава государства.

Напомним, что во время распространения коронавируса в России им заболел председатель правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр в срочном порядке был отправлен на обследование и дальнейшее лечение. В связи с этим произошла проверка всех контактировавших с ним лиц. Работа правительства была переведена в дистанционный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU