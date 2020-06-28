2020-06-28T14:32:28+03:00
Экономика

Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке в России

Ставки снизятся после пересмотра банками собственных программ
Ксения АНУФРИЕВА
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Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке в РоссииАналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке в РоссииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ставка по кредитам на ипотеку в России может снизиться до 7,5% по собственным программам банков к концу текущего года. Об этом сообщается в комментарии аналитиков агентства "Национальные кредитные рейтинги".

- К концу 2020 года даже по собственными банковским программам средние ставки ипотечных кредитов будут ниже 7,5 процента. Более того, к концу года кредитные организации могут предложить массовые ипотечные программы под 7 процентов годовых и ниже, - говорится в материале экспертов.

Как пишет ТАСС, в агентстве считают, что ставки будут снижены за счет пересмотра собственных программ кредитных организаций после значительного снижения ключевой ставки Центробанка до 4,5 процента и в сочетании с возросшим уровнем конкуренции за качественных заемщиков.

Специалисты спрогнозировали, что несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, рынку под конец года удастся избежать падения. Объем новых выдач достигнет 2,9-3 триллиона рублей, что соответствует рекордному уровню двух прошлых лет. Согласно негативному сценарию, в случае, если произойдет вторая волна коронавируса, высока вероятность умеренного сокращения рынка на 5-10 процентов до 2,6-2,7 триллиона рублей по итогам 2020 года.

Напомним, что на дня Центробанк опустил ключевую ставку до исторического минимума и стоимость денег в государстве упала до 4,5% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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