2020-06-28T16:27:44+03:00
Спорт

Диана Аверина взяла золото на первом в истории международном онлайн-турнире по художественной гимнастике

Российская спортсменка победила в упражнениях с обручем
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дина Аверина. Фото: Сергей Бобылев/ТАССДина Аверина. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В условиях сложной эпидемиологической ситуации в мире приняли решение провести первый в истории международном онлайн-турнир сборных по художественной гимнастике, золото на котором взяла россиянка Диана Аверина.

Российская спортсменка, которая выступала во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, одержала победу в упражнениях с обручем. Среди участников были также представительницы России, Израиля, Узбекистана и Киргизии.

Диана Аверина получила 25,15 балла, серебро досталось другой россиянке - Арине Авариной, которая получила 23,90 балла, третье место заняла представительница Узбекистана Екатерине Фетисовой с 21,20 баллами.

Ранее победу в упражнениях с мячом среди юниоров одержала российская спортсменка Александра Скубова, выиграа с результатом 22,30 балла, второе место также заняла россиянка - Анна Попова с 21,70 баллами, а тройку лидеров замкнула Эмили Малка, получившая 21,55 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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