2020-06-28T17:17:49+03:00
Происшествия

Взрыв в Афганистане: погибли не менее шести человек

Ранения получили два мирных жителя
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Взрыв в Афганистане: погибли не менее шести человекВзрыв в Афганистане: погибли не менее шести человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 28 июня, в результате взрыва бомбы у дороги на юге Афганистана погибли по меньшей мере шесть мирных жителей и двое получили ранения.

Как передает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти, взрыв произошел в районе Вашир афганской провинции Гильменд, среди жертв есть женщины и дети.

Днем ранее взрыв произошел в восточной части Кабула, где подорвали автомобиль афганской независимой комиссии по правам человека. В результате инцидента погибли два сотрудника организации, в том числе одна женщина.

Напомним, накаенуне страны Организации объединенных наций опубликовали доклад, в котором выразили свою обеспокоенность из-за преднамеренных атак на врачей и больницы в Афганистане во время пандемии. В общей сложности с марта текущего года было зафиксировано 15 атак на больницы, из них 12 признали целенаправленными, еще три - неумышленными. Ответственность за большую часть нападений взяла запрещенная в России организация «Талибан». В свою очередь Национальные силы обороны и безопасности Афганистана осуществили три преднамеренные атаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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