2020-06-28T17:17:14+03:00
Спорт

На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Фёдору Черенкову

Деньги на монумент выделил нынешний владелец «Спартака» Леонид Федун
Сергей КИРИЛЛОВ
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Черенков как-бы стоит на футбольном поле, у него под правой ногой мяч. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССЧеренков как-бы стоит на футбольном поле, у него под правой ногой мяч. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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28 июня в Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник народному футболисту Федору Черенкову.

Дочь Федора Черенкова Анастасия просила скульптора Наталью Опиок изобразить отца в полный рост. И ей композиция в результате очень понравилась. Черенков как-бы стоит на футбольном поле, у него под правой ногой мяч. Слева от него православный крест, а сзади подобие трибун с именем великого игрока, сбоку на постаменте эмблема «Спартака».

Кстати, деньги на памятник выделил нынешний владелец «Спартака» Леонид Федун. Говорят, что он обошелся в 9 млн рублей. Большую помощь в изготовлении и установке монумента сыграл друг и партнер Федора Черенкова Сергей Родионов.

Напомним, что Федор Черенков играл за московский «Спартак» и сборную России в 80-ых - начале 90-х годов прошлого века и был самым популярным футболистом страны.

Кстати, премия «Футбольный джентльмен года», которую уже четверть века вручает газета «Комсомольская правда», носит имя Федора Черенкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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