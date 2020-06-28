2020-06-28T17:49:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Сколько может продлиться пандемия коронавируса рассказали медики

Эксперты сделали вывод на основе предыдущих ранее пандемий
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сколько может продлиться пандемия коронавируса рассказали медикиСколько может продлиться пандемия коронавируса рассказали медикиФото: REUTERS
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Пандемия коронавирусной инфекции нового типа может продлиться еще два-три года. К такому выводу пришли иранские медки, проанализировав опыт предыдущих мировых пандемий.

«Если учесть опыт предыдущих пандемий, то, вероятно, мир будет охвачен новоявленной пандемией COVID-19 еще два-три года», - приводи агентство РИА-Новости слова представителя Министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.

Накануне ученые рассказали о «зловещей щупальце» коронавируса. По данным исследователей, коронавирусная инфекция имеет специальные нити, которые протягивает от пораженных клеток к соседним. В итоге зараженные клетки превращаются в «зомбиподобные», а сам COVID-19 способен развиваться в организме подобно злокачественной опухоли.

Напомним, в воскресенье, 28 июня, число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 миллионов, а количество летальных исходов «перешагнуло» показатель в полмиллиона

ИСТОЧНИК KP.RU

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