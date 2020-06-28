2020-06-28T18:32:57+03:00
В мире

Президент Исландии переизбран на второй срок, набрав более 92% голосов

Явка на президентские выборы составила 66,9%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Гудни ЙоханнессонГудни ЙоханнессонФото: REUTERS
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Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон переизбран на второй срок, набрав 92,2 процента голосов избирателей. Главный противник нынешнего лидера, бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, получил толкьо 7,8 процента голосов.

Как свидетельствуют результаты подсчета голосов, опубликованные исландской телерадиокомпанией RÚV, явка на президентские выборы составила 66,9 процента – проголосовать пришли 168 821 избирателей.

Не принадлежавший ни к какой партии 52-летний Гудни Йоханнессон изначально считался абсолютным фаворитом на президентских выборах. Историк по образованию, в университете изучавший русский и немецкий языки, впервые возглавил страну в 2016 году в возрасте 48 лет, став самым молодым главой государства в истории Исландии.

Одним из главных событий, произошедших в Исландии за время первого президентского срока Йоханнессона, стало начало процесса по обновлению конституции. Согласно опубликованному правительственному меморандуму, работа над изменением основного закона страны продлится до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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