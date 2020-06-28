2020-06-28T19:43:29+03:00
Общество

Условия разрушения городов в Сибири назвал ученый

Изменение климата может серьезно сказаться на сибирской территории
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Изменение климата может серьезно сказаться на сибирской территорииИзменение климата может серьезно сказаться на сибирской территорииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Последствия изменения климата может стать причиной разрушения городов и сел в регионе Сибрир. Так считает шведский климатолог Юхан Киленшерна.

Ученый отметил, что рекордно жаркая погода является звеном в общей цепи изменения климата, что может привести лесным пожарам и обширному таянию вечной мерзлоты в Сибири, и напомнил, что температурные рекорды регистрируются регулярно в разных точках земного шара и один год — еще не показатель изменения климата.

«Можно констатировать, что в отдельных районах Арктики стало теплее на три-четыре градуса, чем было в конце XIX века. В Швеции с тех пор стало теплее на два градуса», - передает слова эксперта газетой Svenska Dagbladet.

По словам Киленшерна, последствия таяния вечной мерзлоты проявятся не сразу, поскольку температура повышается постепенно, однако это создает реальную угрозу разрушения населенных пунктов и дамб из-за нестабильности грунта.

«Если вечная мерзлота начнёт таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы. Возникает опасность, что города и сёла просто-напросто начнут рушиться, а это уже напрямую скажется на людях», - предупредил климатолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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