28 Июнь 2020 2020-06-28T20:07:28+03:00

Стрельба на вечеринке в Бразилии: четыре человека погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В ночь на воскресенье, 28 июня, в результате стрельбы на вечеринке в бразильском Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере четыре человека, ранения поучили еще одиннадцать.

Как передает портал G1, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекцией, местные жители решили устроить вечеринку неподалеку от одного из районов трущоб на севере мегаполиса в честь традиционных июньских праздников.

Один из очевидцев рассказал, что после полуночи прибыл автомобиль, из которого была открыта стрельба по людям.

«Пострадавших доставили в местное отделение скорой помощи, четверо из них скончались от ран», - говорится в сообщении бразильской полиции, которое приводит портала G1.

Напомним, накануне произошла стрельба в торговом центре Walmart в городе Ред-Блаффе, Северной Калифорнии. В результате происшествия два человека погибли и еще четверо получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU