Из-за сильных ливней в Китае погибли 12 человек

29 Июнь 2020 2020-06-29T05:38:48+03:00

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Жертвами наводнений, вызванных обрушившимися на китайскую юго-западную провинцию Сычуань мощными ливнями, стали как минимум 12 человек. Судьба еще десяти местных жителей пока неизвестна, люди считаются пропавшими без вести. Об этом утром в понедельник, 29 июня, сообщило агентство «Синьхуа».

ИСТОЧНИК KP.RU