Из-за сильных ливней в Китае погибли 12 человек
Еще десять жителей провинции Сычуань числятся пропавшими без вести
Сильные проливные дожди обрушились на провинцию СычуаньФото: REUTERS
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Жертвами наводнений, вызванных обрушившимися на китайскую юго-западную провинцию Сычуань мощными ливнями, стали как минимум 12 человек. Судьба еще десяти местных жителей пока неизвестна, люди считаются пропавшими без вести. Об этом утром в понедельник, 29 июня, сообщило агентство «Синьхуа».
ИСТОЧНИК KP.RU