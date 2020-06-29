Названы регионы, где дешевле всего сдать анализ крови

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:30:20+03:00

Самая экономная процедура проводится в Чувашии, а на Чукотке за эту же услугу придется заплатить на 1500 рублей больше

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Средняя стоимость анализа крови за последние пять лет в России выросла на 21 процент. Сегодня процедура в среднем стоит 393 рубля, а в 2015 году за эту же услугу платили 325 рублей.

Несмотря на относительно невысокую среднюю стоимость анализов, ценник по стране расходится более чем в тысячу рублей. Дешевле всего сдать кровь в Чувашии, здесь придется заплатить 189 рублей, а вот на Чукотке эта же услуга обойдется в 1709 рублей. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата.

Самый дорогой анализ крови:

Москва – 677 руб.,

Московская область – 636 руб.,

Камчатский край 623 руб.,

Магаданская область – 577 руб.,

Калужская область – 556 руб.

Самый дешевый анализ крови:

Чувашская республика – 189 руб.,

Республика Калмыкия – 190 руб.,

Рязанская область – 223 руб.,

Удмуртская республика – 224,

Курская область- 231 руб.

Ранее эксперты сравнили цены на аренду жилья в российских регионах. В лидерах оказалась Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU