Названы регионы, где дешевле всего сдать анализ крови
Средняя стоимость анализа крови за последние пять лет в России выросла на 21 процент. Сегодня процедура в среднем стоит 393 рубля, а в 2015 году за эту же услугу платили 325 рублей.
Несмотря на относительно невысокую среднюю стоимость анализов, ценник по стране расходится более чем в тысячу рублей. Дешевле всего сдать кровь в Чувашии, здесь придется заплатить 189 рублей, а вот на Чукотке эта же услуга обойдется в 1709 рублей. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата.
Самый дорогой анализ крови:
Москва – 677 руб.,
Московская область – 636 руб.,
Камчатский край 623 руб.,
Магаданская область – 577 руб.,
Калужская область – 556 руб.
Самый дешевый анализ крови:
Чувашская республика – 189 руб.,
Республика Калмыкия – 190 руб.,
Рязанская область – 223 руб.,
Удмуртская республика – 224,
Курская область- 231 руб.
Ранее эксперты сравнили цены на аренду жилья в российских регионах. В лидерах оказалась Москва.
ИСТОЧНИК KP.RU