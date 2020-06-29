Сергей Лавров: когда откроют границы, закрытые из-за пандемии, пока неизвестно

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:32:47+03:00

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что после пандемии коронавируса Россия начинает постепенно возвращаться к прежней жизни. Однако когда откроются границы, пока сказать сложно, отметил министр в интервью RT.

«Мы постепенно уже начинаем возвращаться к обычной жизни, выходя из периода видеоконференций, которых провели более пятнадцати, в том числе такие крупные, как видеоконференции министров иностранных дел ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия-АСЕАН», - заявил Лавров.

Политик также добавил, что мировое сообщество уже начинает практиковать очные встречи.

«Уже в очном режиме принял двух своих коллег — на прошлой неделе Министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа, а на этой — Министра иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Хосе Арреасу», - рассказал глава МИД.

Сергей Лавров также добавил, что у россиян уже сейчас есть возможность посещать некоторые иностранные государства. Однако он призвал пользоваться этой возможностью взвешенно и осторожно.

ИСТОЧНИК KP.RU