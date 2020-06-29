2020-06-29T12:52:20+03:00
В мире

Стали известны потери туризма из-за коронавируса

В целом сфера потеряла порядка 1,2 триллиона долларов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Туристическая сфера недополучила 1,2 трлн долларов из-за коронавирусаТуристическая сфера недополучила 1,2 трлн долларов из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Глобальные потери туризма из-за пандемии коронавируса составили порядка 1,2 триллиона долларов. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО — учреждение в системе ООН) Зураб Пололикашвили. Он добавил, что сложно назвать конкретные цифры, поскольку ситуация в мире постоянно меняется. Также сложно и строить прогнозы, отметил эксперт.

«В целом мы рассчитываем, что до конца года спад числа международных туристов составит порядка 70% по сравнению с 2019 годом, когда у нас было примерно 1,4 млрд путешественников. Но это зависит от многих факторов и в первую очередь от авиасообщения», — цитирует эксперта газета «Известия».

Зураб Пололикашвили добавил, что огромные потери понесли именно авиакомпании, поскольку большая часть международных рейсов временно была приостановлена. А многие страны даже до сих пор не открыли границы или сделали это лишь выборочно, переедет сайт «Свободная пресса».

Напомним, ранее в интервью RT глава российского МИД Сергей Лавров завил. Что пока не знает, когда границы будут открыты после пандемии. Политик лишь отметил, что сейчас ситуация начинает улучшаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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