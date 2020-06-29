Бойкот рекламодателей обрушил акции Facebook

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:08:22+03:00

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Акции компании Facebook стремительно дешевеют на фоне новостей о рекламном бойкоте.

Все началось с того, что ряд крупных компаний во главе с Unilever, объявили о прекращении размещения рекламы на платформе Цукерберга. Не на месяц или два, а минимум до конца 2020 года. Причиной стала политика социальной сети в отношении постов, разжигающих ненависть.

Ситуация обострилась в связи с президентскими выборами, назначенными на ноябрь 2020 года, а также акциями протеста после гибели Джорджа Флойда.

Бойкот рекламы в Facebook начался по призыву правозащитных организаций, в итоге, от рекламы в соцсетя отказались такие крупные игроки рынка, как Coca-Cola, Starbucks.

Это привело к падению цены на акции Facebook на 8,3%, пишет AdIndex. Руководство социальной сети обвинили в поддержке расизма. В ответ на это Цукерберг опубликовал пост, в котором анонсировал новые правила работы соцсети - маркировку новостей, посты с призывами к насилию будут блокировать, даже если их написал политик или даже президент.

Но организаторы рекламного бойкота уже пообещали сделать кампанию глобальной, против Facebook хотят настроить международные компании, сообщает Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU