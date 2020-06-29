Скандальному особняку Майкла Джексона грозит снос

29 Июнь 2020 2020-06-29T23:28:03+03:00

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Расположенному в скандальном поместье Неверленд особняку американского певца Майкла Джексона может грозить снос. Сохранить дом удастся лишь в случае его продажи, сообщает Mirror.

Поместье короля поп-музыки находится в Лос-Оливосе (штат Калифорния, США). Сам Джексон прожил там 15 лет, пока в 2009 году не умер. Изначально это знаменитое имение, построенное в 1982 году, носило название Sycamore Valley Ranch, но позже все-таки было переименовано. Певец решил присвоить ему "имя" в честь родины его любимого героя Питера Пэна.

Общая площадь недвижимости составляет 2700 акров (примерно 109 тысяч соток). В Неверленде есть шесть спален, бассейн, огромные сады и даже зоопарк. Также на этой огромной территории расположено озеро, три гостевых дома, и конечно, впечатляющие виды на горы.

Певец приобрел дом еще в 1988 году. На тот момент сумма покупки поместья была в диапазоне от 19,5 до 30 миллионов долларов. Позже, когда в 2003 году музыканта обвинили в педофилии за якобы растление малолетних мальчиков, в свет вышел вышел фильм "Покидая Неверленд". В кинокартине они рассказали о домогательствах короля поп-музыки. Именно из-за этих событий поместье и приобрело свою дурную славу.

ИСТОЧНИК KP.RU