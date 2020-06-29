Почему никто не видел Меркель в маске. Канцлер ФРГ раскрыла, соблюдает ли рекомендации медиков

29 Июнь 2020 2020-06-30T00:29:17+03:00

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Пандемия коронавируса затронула многие страны мира, в том числе и Германии. Однако канцлера ФРГ Ангелу Меркель никто не видел в маске. Глава государства раскрыла, соблюдает ли она рекомендации медиков.

По ее словам, она старается исполнять предписания врачей в том случае, если в этом есть необходимость. Так, например, Меркель надевает маску во время походов в магазин.

- Когда я соблюдаю социальную дистанцию, тогда мне не обязательно надевать маску. И наоборот, когда я не соблюдаю ее, например, когда я иду за покупками, то мы очевидно не встречаемся. В противном случае вы бы меня увидели в маске, но я не раскрываю вам, когда и в какие магазины хожу за покупками, - заявила глава Германии на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в замке Мезеберг, пишут РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что Меркель несколько раз сдавала тесты на коронавирус. Причиной этому послужил контакт с медиком, у которого был подтвержден covid-19. Глава ФРГ даже самоизолировалась, но все результаты ее анализов были отрицательными.

ИСТОЧНИК KP.RU