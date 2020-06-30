Власти Китая приняли закон о нацбезопасности в Гонконге

30 Июнь 2020 2020-06-30T06:18:42+03:00

Правовой акт вступит в свою законную силу 1 июля 2020 года

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Парламент Китая во вторник, 30 июня, принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Сообщается, что правовой акт вступит в свою законную силу 1 июля 2020 года. Эту дату издание посчитало символичным - в этот день 23 года назад произошел переход бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

За его утверждение закона члены ПК ВСНП проголосовали единогласно, все 162 представителя. На данный момент текст документа пока не опубликован.

В целом новый введенный закон нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге, в частности он должен обезопасить от терроризма и подрыва государственной власти. По предварительным данным, он может предусматривать возможность пожизненного заключения. Такая мера наказания будет максимальной для наиболее значимых нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU