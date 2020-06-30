2020-06-30T06:28:23+03:00
В мире

США ужесточили правила на экспорт в Россию

Министерство торговли США представило два новых правила
Юлия КЕКОВА
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США ужесточили правила на экспорт в РоссиюСША ужесточили правила на экспорт в РоссиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты Америки в очередной раз приняли решение об ужесточении ограничений по экспорту в отношении поставок в Россию.

Сообщается, что Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США представило два новых правила, вступившие в силу 29 июня. Теперь они еще сильнее будут ограничивать потенциальный экспорт чувствительных технологий в три страны - Россию, Китай и Венесуэлу, пишут "Известия".

Теперь отменяется исключение для экспортеров США, которые ранее могли поставлять в Россию относительно широкий спектр товаров без лицензии, в том случае, если они предназначались для гражданского использования.

По новым правилам американскому экспортеру необходимо получить специальную лицензию Минторга США. Однако тут есть определенные сложности, ведь в получении разрешения могут отказать, если у бюро возникнут сомнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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