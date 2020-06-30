Более половины сайтов не дают пользователю легко удалить персональные данные

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:00:57+03:00

Более половины сайтов не дают просто так удалить персональные данные Фото: REUTERS

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Более 54 крупных сайтов не дают пользователям возможность удалить личные аккаунты. Простым нажатием кнопки невозможно сразу избавиться от учетной записи. Об этом говорится в исследовании компании Digital Security.

Всего было проверено 54 популярных сервисов, среди них Asos, Uber, «Авито» и др. В рамках исследования аналитики создавали профиль человека на порталах с различной тематикой, а затем старались стереть всю информацию о личности.

На 25 ресурсах (46% от проверенных) возможно удаление с помощью кода от SMS.

Шесть сервисов (11%) тщательно скрывают этот функционал. А 18 из анализируемых сайтов (33%) предоставляют возможность удалить персональную информацию только через техподдержку. Некоторым из них нужно отправить письменный запрос или скан документов.

А на пяти ресурсах (9%) удалить личный профиль совсем не удалось.

Эксперты отмечают, что без труда удалось удалить аккаунты на HeadHunter, в приложении для знакомств Tinder, мессенджере What’s App, интернет-магазинах Ozon и Wildberries.

Для того, чтобы удалить страницу на «Одноклассниках» нужно тщательно поискать пункт «отказаться от услуг». А на «Авито» можно отказаться от личного аккаунта написав запрос в техподдержку.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов уверен, что опция удаления должна быть на видном месте – это правила хорошего тона. Когда компания прячут возможность удалиться, они всеми способами пытаются удержать клиентов.

—Большинство онлайн-ресурсов, у которых полно ценной информации, не уделяют должного внимания безопасности баз клиентов. Утечка из одних ресурсов быстрее монетизируется, другую информацию косвенного характера злоумышленники также могут использовать, применив методы социальной инженерии: позвонить и узнать номер PIN-кода, разовые пароли доступа или иные данные, — пояснил «Известиям» Владимир Ульянов.

ИСТОЧНИК KP.RU