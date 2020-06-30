Почему в России не выросли розничные цены на бензин, объяснил эксперт

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:27:04+03:00

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В июне в России резко подскочили оптовые цены на бензин. За месяц они выросли почти на 50%. Эксперты опасаются, что совсем скоро вслед за оптовой вверх пойдет и розничная цена.

Примерно такая же картина была в 2018 году, когда рост цен на заправках сдержать не удалось. Сейчас сценарий развивается более оптимистично, и розничные цены пока повышаются несильно.

- Наши регуляторы сделали работу над ошибками с 2018 года. Сейчас они включают все возможные и невозможные рычаги для того, чтобы сдержать рост розничных цен. Однако делается это в ущерб топливной инфраструктуре, что может в долгосрочной перспективе очень негативно отразиться на потребителях, - объяснил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что, как бы регуляторы ни старались сдерживать розничную цену на топливо, рано или поздно она пойдет вверх вслед за оптовой. Цены на заправках уже начали расти, правда, пока в рамках инфляции. Чтобы они не выросли еще больше, сейчас нужно принимать срочные меры для корректировки именно оптовых цен. Иначе бензин неизбежно подорожает.

Напомним, 29 июня оптовая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд. Стоимость топлива достигла 58,17 тысяч рублей за тонну.

ИСТОЧНИК KP.RU