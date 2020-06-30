За пропаганду наркотиков - 12 лет тюрьмы: правительство поддержало проект закона
Законопроект депутата Госдумы Василия Пискарева о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков посредством интернета поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.
В проекте сказано, что лишение свободы на срок 12-15 лет будет проходить за любую пропаганду наркопотребления, которая может привести к смерти двух и более лиц.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний", - сказано в проекте официального отзыва кабмина, сообщает ТАСС (агентству предоставлена копия).
Документ дополняет часть 2 статьи 230 УК РФ, устанавливающей наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым пунктом - "с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть Интернет".
Также вводится повышенная ответственность за любую пропаганду наркотиков, которая повлечет по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказание за распространение подобной информации и привлечение к потреблению наркотиков составит от 12 до 15 лет. Уточняется, что при этом наказуемый будет лишен права занимать высокопоставленные должности в срок до 20 лет.
Законопроект пока не внесен в Госдуму. Кабмин указал на некоторые пункты, которые потребуют доработки и в других разделах УК РФ.
"Возникает коллизия между проектируемой частью четвертой статьи 230 УК РФ, в которой предусмотрены последствия в виде смерти двух и более потерпевших, и пунктом "б" части третьей данной статьи УК РФ, в которой также предусмотрены последствия в виде смерти потерпевшего", - отмечают специалисты.
Напомним, что борьба с распространением и пропагандой наркотиков активно ведется на территории РФ. Осенью прошлого года МВД России создало законопроект, ужесточающий наказание за пропаганду использования наркотических веществ в Интернете. В проекте сказано, что за распространение информации о наркотиках в сети можно будет получить штраф в 50 тысяч рублей, либо тюремный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU