2019-12-27T14:45:12+03:00
Общество

МВД вынесло на обсуждение закон о запрете пропаганды наркотиков в Сети

В ведомстве определились с наказанием, которое последует за нарушение закона
Ольга МАТЫС
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Также за пропаганду наркотиков предусмотрено наказание в виде исправительных работТакже за пропаганду наркотиков предусмотрено наказание в виде исправительных работФото: REUTERS
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МВД России создало законопроект, ужесточающий наказание за пропаганду использования наркотических веществ в Интернете. В проекте, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов, указано, что теперь за распространение информации о наркотиках в Сети можно будет получить штраф в 50 тысяч рублей, либо тюремный срок.

- Пропаганда незаконных потребления, оборота наркотических средств, культивирования или оборота растений или их частей, содержащих наркотические средства, совершенные с использованием средств массовой информации либо Интернета наказываются штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо обязательными работами от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением или лишением свободы на тот же срок, - заявлено в документе.

При этом отмечается, что в данном случае пропагандой нельзя будет считать распространение информации о пресечении правоохранительными органами всех действий, связанных с пропагандой, распространением, употреблением или производством наркотиков.

Ранее kp.ru рассказывал об инициативе запретить продажу несовершеннолетним табачных смесей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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