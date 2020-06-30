Hyundai отзывает 47,5 тысяч автомобилей из России

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:47:37+03:00

Седаны Elantrа, реализованные с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года, имеют технические недостатки

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Больше 47 тысяч автомобилей Elantra (HD) отзывает компания "Хендэ Мотор СНГ" - официальный представитель Hyundai в России.

Транспортные средства, реализованные с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года, имеют недостаток в сборке, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC", - заявили в ведомстве.

Компания обещает произвести бесплатное обслуживание и установить комплект реле в автомобилях, попадающих под программу отзыва.

Напомним, что специалисты ранее оценивали качество и надежность автомобиля. В 2019 году компания Hyundai выпустила новую версию модели Elantrа. В качестве опций безопасности в стандартном оснащении стали доступны: устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, cистема управления стабилизацией (VSM), cистема помощи при трогании на подъеме (HAC), передние и задние подголовники, регулируемые по высоте, детский замок, крепления детских сидений Isofix и датчики давления в шинах.

ИСТОЧНИК KP.RU