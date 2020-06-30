2020-06-30T19:01:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Исследования российской вакцины от коронавируса завершатся в конце июля

Испытания вакцины проводятся на 38 добровольцах
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Минобороны и Институт имени Н. Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования новой вакцины от коронавирусаМинобороны и Институт имени Н. Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования новой вакцины от коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минобороны и Институт имени Н. Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования новой вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

- С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах. До конца июля исследования будут завершены, - сообщил Шойгу.

Напомним, клинические испытания российской вакцины от коронавируса начались в середине июня. Для исследований были отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие, во вторую - гражданские лица.

В Минооборноы отмечают, что отбор добровольцев проводился врачами после осмотра и опроса. Средний возраст испытателя составил 29 лет.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, какой будет российская вакцина от COVID-19. Прививка будет вводиться внутримышечно, как обычный укол, и действовать довольно долго - до одного года. В Минооборноы отмечают, что в среднем вне пандемии разработка вакцина занимает три-четыре года. Однако в условиях эпидемии нет времени на изучение новых методик, поэтому ученые выбирают способы, которые позволяют сократить процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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