2020-06-30T20:02:50+03:00
Спорт

Состав Спартака на игру против ЦСКА: в атаке появится Соболев, Джикия будет капитаном

"Красно-белые" огласили заявку на дерби против армейского клуба
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Роман Зобнин - в стартовом составе "Спартака" на матч с ЦСКА.Роман Зобнин - в стартовом составе "Спартака" на матч с ЦСКА.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник, 30 июня, в Москве будет сыграно главное столичное дерби. В матче 25 тура чемпионата России по футболу сойдутся ЦСКА и "Спартак". Гости поединка огласили заявку на встречу против армейцев. У Доменико Тедеско - все ключевые лидер команды на данный момент в стартовом составе. В воротах - Александр Максименко, в атаке - Александр Соболев.

Стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА выглядит так: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия (к), Понсе, Маслов, Зобнин, Умяров, Соболев, Рассказов.

Запасные: Ребров, Мирзов, Ларссон, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Бакалюк, Шильцов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Спартак. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.

На данный момент ЦСКА с 37 очками - пятый в турнирной таблице Премьер-Лиге. У "Спартака" - 32 балла и шестая позиция. В матче первого круга на своем поле "красно-белые" в августе 2019 года одержали победу со счетом 2:1.

Состав ЦСКА на матч против Спартака: Акинфеев в воротах, Чалов в атаке

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасшую человека кошку наградили грамотой и угощением
Первое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн
Неожиданный гость: во время матча ЦСКА - Спартак на поле выбежала белка
США назвали китайские ZTE и Huawei угрозами нацбезопасности
Бизнес на первом месте, а люди на втором: Запашный сказал почему закрылся Cirque du Soleil
Число миллиардеров в мире достигло рекордных показателей в 2019 году
Взрыв на севере Тегерана: три человека пострадали
Дания проверит Tik Tok на предмет нарушений законов Евросоюза
Состав Спартака на игру против ЦСКА: в атаке появится Соболев, Джикия будет капитаном
Состав ЦСКА на матч против Спартака: Акинфеев в воротах, Чалов в атаке
Исследования российской вакцины от коронавируса завершатся в конце июля
В Латвии ввели запрет на вещание семи телеканалов RT
Hyundai отзывает 47,5 тысяч автомобилей из России
Все личные данные из цифровых пропусков удалены
В Подмосковье снимают ограничения на прогулки и занятия спортом
Уголовное дело сестер Хачатурян об убийстве отца повторно направили в Генпрокуратуру
Возможна ли в Москве новая вспышка коронавируса, рассказала ВОЗ
Умер Карл Райнер - актер, создатель легендарного телешоу
Нарушает ли Михаил Ефремов домашний арест, рассказал ФСИН
Бесплатный доступу к социально значимым интернет-ресурсам продлили на полгода
Путин сообщил об открытии пяти медцентров, построенных Минобороной
Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 14 мая
Второй волны коронавируса в мире не будет, считает Онищенко
Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве
За пропаганду наркотиков - 12 лет тюрьмы: правительство поддержало проект закона