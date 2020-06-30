2020-06-30T19:59:36+03:00
В мире

Дания проверит Tik Tok на предмет нарушений законов Евросоюза

Власти намерены узнать соцсеть особую защиту в отношении несовершеннолетних.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дания проверит Tik Tok на предмет нарушений законам о защите персональных данных ЕвросоюзДания проверит Tik Tok на предмет нарушений законам о защите персональных данных ЕвросоюзФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дания начала проверку китайской социальной сети Tik Tok в связи с возможными нарушениями приложением Общего регламента защиты персональных данных Европейского союза.

Как передает агентство Bloomberg, датские власти намерены установить предоставляет ли соцсеть особую защиту в отношении несовершеннолетних.

Незадолго до этого, 10 июня, Европейский комитет по защите данных принял решение по итогам заседания в Брюсселе проверить TikTok. Более того, создать рабочую группу для координации дальнейших действий и выработки более широкого видения работы социальной сети на территории Евросоюза.

Напомним, накануне Tik Tok запретили власти Индии. Однако в данном случае запрет китайской соцсети на фоне сложных отношений с Пекином. Под запрет попали 59 приложений, которые наносят «вред суверенитету и целостности, обороноспособности, безопасности государства и общественного порядка страны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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