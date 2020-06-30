Неожиданный гость: во время матча ЦСКА - Спартак на поле выбежала белка
Старт футбольного матча ЦСКА - Спартак в рамках 25 тура чемпионата России по футболу начался крайне неожиданно. В начале поединка на поле неожиданно выбежала белка. Фанаты, следящие за игрой, уже успели пошутить про "природу, которая уже настолько очистилась".
Как отмечается, белка выбежала на поле, показалась в штрафной футбольного клуба "Спартак". А затем без особой опаски покинула газон стадиона "ВЭБ Арена".
- Новости о белке, - пошутили в англоязычном клубном твиттере московского "Спартака".
Поединок продолжается в эти минуты. После 12 минут поединка счет 0:0.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Спартак. Стартовый свисток поединка прозвучал в 20:30 по московскому времени.
На данный момент ЦСКА с 37 очками - пятый в турнирной таблице Премьер-Лиге. У "Спартака" - 32 балла и шестая позиция. В матче первого круга на своем поле "красно-белые" в августе 2019 года одержали победу со счетом 2:1.
ИСТОЧНИК KP.RU