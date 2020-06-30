Умер Александр Кабанов, двукратный олимпийский чемпион по водному поло

30 Июнь 2020 2020-06-30T22:45:10+03:00

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Во вторник, 30 июня, в возрасте 72 лет умер двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по водному поло в составе сборной СССР Александр Кабанов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

«Федерация водного поло России выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой невосполнимой утратой», - заявили в пресс-службе

Как сообщили в Федерации, информация о дате и месте похорон будет размещена дополнительно.

В качестве спортсмена Александр Кабанов дважды получил золотые награды на Олимпийских Играх и Чемпионате мира, а также выигрывал на чемпионате Европы, и по два раза завоевывал Кубок мира и Универсиаду, пять раз побеждал на чемпионате Советского Союза.

Александр Кабанов был заслуженным тренером России, под руководством которого сборная СССР стала бронзовым призёром Игр-1998, мужская сборная России получила серебро на Олимпиаде 2004 года и бронзу Игр-2000, золотые и бронзовые награды на чемпионатах мира, Кубке мира и Мировой лиге, а женская сборная стала чемпионом Европы и дважды бронзовым призёром чемпионатов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU