Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III
Запуск космического аппарата прошел успешно [видео]
Изменить размер текста:
Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Аппарат отправили на орбиту с третьим спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США. Об этом сообщается на официальной странице в Твиттере компании.
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III.
ИСТОЧНИК KP.RU