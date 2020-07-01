С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Начиная со среды, 1 июля, россияне смогут начать получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Такие меры поддержки населения распространяются на семьи с детьми до 16 лет.
Ранее сайт kp.ru писал, что повторение этой выплаты инициировал президент России Владимир Путин во время своего июньского обращения к гражданам.
Первую такую единовременную выплату в том же размере должны были начислить в июне. Новая выплата также будет единовременной. Всем, кто ранее подавал заявления на июньские 10 тысяч, в июле будут начислены автоматически, благодаря чему россиянам не придется никуда обращаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU