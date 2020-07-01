В России увеличили на 1 миллион рублей минимальный капитал микрофинансовых организаций

1 Июль 2020 2020-07-01T03:59:20+03:00

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В России изменился размер минимального капитала микрофинансовых организаций (МФО). Согласно федеральному закону № 271, теперь эта сумма должна составлять не менее 1 миллиона рублей. На данный момент сумма самого минимального капитала составляет всего 10 тысяч рублей.

Отмечается, что с каждым годом требования к размеру минимального капитала МФО будут ежегодно увеличиваться на 1 миллион рублей (до 5 миллионов). Такие требования будут действовать до 2024 года. При этом, внесение в уставный капитал микрофинансовой компании заемных средств и находящегося в залоге имущества не допускается, запрещая дополнительно кредитовать граждан под залог жилья.

Также изменения предусматривают, что МФО, которые не являются некоммерческими организациями, будут обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих акционеров. В частности речь идет о лицах, под чьим непосредственным контролем, либо значительным влиянием которых они находятся.

ИСТОЧНИК KP.RU