2020-07-01T06:43:45+03:00
В мире

Депутат Рады обвинил сторонников Зеленского в предательстве Украины

По мнению Рабиновича, представители партии "Слуга народа" "обманули" избирателей
Юлия КЕКОВА
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Депутат Рады назвал сторонников Зеленского предателямиДепутат Рады назвал сторонников Зеленского предателямиФото: REUTERS
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На Украине депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал партию сторонников главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" "предателями" избирателей и "фашистами".

В своем выступлении он также отметил, что "слуги" теперь больше похожи на "господ". Выступление политика в парламенте транслировал канал "112 Украина".

- Прошлая неделя показала, что вы уже не «слуги», вы уже «господа». Звучали предложения о стерилизации людей, которые мало зарабатывают. Если она (Галина Третьякова) останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, - высказался Рабинович.

Ранее сообщалось, что на Украине слова главы комитета Рады о стерилизации людей обернулись скандалом. Федерация профсоюзов страны даже выступила с требованием отставки Галины Третьяковой. По ее мнению самой Третьяковой, для людей, готовых получать соцпомощь от государства, лучшим официальным курсом в сфере социальной политики будет отказ женщинам в пособиях, в случае если их дети будут "очень низкого качества".

ИСТОЧНИК KP.RU

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