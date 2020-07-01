Эксперт предсказал укрепление рубля из-за вакцины от коронавируса

1 Июль 2020 2020-07-01T07:57:36+03:00

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Курс доллара может снизиться до 65-70 рублей, а позиции рубля укрепиться после разработки вакцины от коронавируса, заявил ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Он пояснил, что для подобных изменений необходимо, чтобы проблема распространения коронавируса ушла на второй план, став проблемой медицинской сферы и перестала быть фактором влияния на экономику.

Кочетков также отметил в беседе с агентством "Прайм", что курс рубля продолжит некоторые колебания, но затем могут российскую валюту могут ждать стремительные изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU