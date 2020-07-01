2020-07-01T09:32:07+03:00
В мире

Бывший канцлер ФРГ назвал нападением на экономику Европы санкции против "Северного потока-2"

Герхард Шрёдер прокомментировал планы американцев расширить санкции
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США хотят помешать завершению проектаВ США хотят помешать завершению проектаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если американцы введут новые санкции против проекта "Северный поток-2", то стоит ожидать "больших финансовых последствий" - заявил бывший канцлер Германии Гкрхард Шрёдер. Его слова приводит газета Handelsblatt.

Напомним, власти США собираются ввести санкции, которые могут коснуться всех компаний, которые причастны к завершению строительства и запуску магистрали. Причем, в Белом доме хотят наложить ограничения не только на самих строителей, но и на компании, которые участвуют в проекте опосредованно - речь о страховщиках, тех, кто предоставляет услуги в порту и так далее.

- Напрямую затронуты свыше 120 компаний в областях судостроения, инженерного дела, охраны окружающей среды и безопасности, которые работают или работали с "Nord Stream 2", - заявил политик.

Он уточнил - в списке как российские, так и европейские компании. Это значит, что санкции могут ударить по экономике стран Европы, люди могут потерять рабочие места.

Шрёдер обвинил США в "неправомерной атаке на европейскую экономику", вмешательстве в суверенитет Европы. На фоне мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, такие действия Америки, союзника по НАТО, являются " осознанным расторжением трансатлантического партнерства".

ИСТОЧНИК KP.RU

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