Новак оценил возможные санкции США против "Северного потока - 2"

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:15:55+03:00

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Новые потенциальные санкции со стороны Соединенных Штатов против газопровода "Северный поток - 2" никак не способствуют налаживанию ситуации в энергетике и оказывают негативное влияние на совместные усилия по восстановлению мировой экономики после кризиса. Такое мнение выразил глава Минэнерго России Александр Новак во время онлайн-конференции 17 июня.

- Ситуация по поводу "Северного потока - 2" и другие проблемы, которые сохранились, на мой взгляд, не накладывают положительные отпечаток на экономику. Протекционистские меры США сохранились даже в период кризиса – мы видим это по их заявлениям, проектам законов, которые разрабатываются. Это не совсем позитивно играет для того, чтобы совместно восстанавливать мировую экономику, развивать рыночные инструменты, - сказал глава министерства.

Напомним, что в начале этого месяца республиканцы внесли на рассмотрение американского Сената Конгресса проект нормативного акта по расширению санкций в отношении газопровода. В первую очередь, инициатива американцев направлена "на блокировку завершения строительства газопровода".

Как ранее писал сайт kp.ru, член Совфеда России Константин Косачев убежден, что у страны получится достроить "Северный поток - 2", если заинтересованные в этом газопроводе государства ЕС будут активно свои экономические интересы от политических посягательств со стороны США.

Глава МИД Германии уже заявил, что Берлин не станет менять свою позицию по вопросу строительства газопровода из-за потенциальных санкций со стороны Вашингтона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751287" frameborder="0"></iframe> Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник

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ИСТОЧНИК KP.RU