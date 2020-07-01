2020-07-01T10:26:07+03:00
Общество

В России повысят оклады военным и полицейским

Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомствМишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомствФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении окладов сотрудникам силовых ведомств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении сказано, что оклады призывникам, служащим нацгвардии, сотрудникам МВД, таможни, Государственной противопожарной службы и федеральной фельдъегерской связи повысят в 1,03 раза или на 3% с 1 октября.

В прошлом октябре оклады силовикам повысили на 4,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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