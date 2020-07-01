Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом

1 Июль 2020 2020-07-01T11:07:08+03:00

Ответственный водитель не будет иметь проблем с арендой авто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отказывать таким клиентам будут в компаниях на основании "базы данных"

Изменить размер текста: A A

В ГИБДД предлагают запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться услугами каршеринга. В компаниях по сдаче авто в аренду могут появиться "черные списки клиентов", при том фирмы пополнять базу поможет информация от Госавтоинспекции.

- Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем,- сказал глава ГИБДД России Михаил Черников "Аргументам и фактам".

В этот список могут попасть водители, лишившиеся прав, а также те, кто систематически получает штрафы за нарушения правил дорожного движения.

В ГИБДД отмечают рост числа нарушений со стороны клиентов каршеринговых компаний. Чаще всего это водители с небольшим опытом и молодые люди, которые уверены - арендованный авто "обезличен", их не поймают и не накажут за нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU