2020-07-01T13:07:05+03:00
Экономика

Аналитики спрогнозировали курс доллара в июле

Впервые за месяц стоимость американской валюты превысила 71 рубль
Елена АКИМОВА
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Аналитики спрогнозировали курс доллара на июльАналитики спрогнозировали курс доллара на июльФото: REUTERS
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Аналитики спрогнозировали, как будет меняться курс доллара в июле. 30 июня впервые аза месяц курс американской валюты перешагнул отметку в 71 рубль. Российский рубль слабеет на фоне снижения нефтяных цен, к тому же, инвесторы опасаются второй волны коронавируса.

Дальнейшая судьба валютного рынка будет зависеть от цен на энергоносители. Стоит отметить, что удешевление рубля выгодно правительству с точки зрения балансировки бюджета. Из-за пандемии бюджет стал дефицитным, а один из самых простых вариантов сокращения дефицита – это ослабление рубля, — объяснил RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

По его оценкам в ближайшее время доллар будет колебаться на отметке в 71,3 рубля. У руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева прогнозы несколько отличаются.

- К середине июля в зависимости от внешних факторов курс может подняться до 73—73,8 рубля. Улучшение ситуации с нефтью и пандемией вернут американскую валюту на отметку ниже 70 рублей, - заключил Деев.

Если удастся затормозить движение второй волны пандемии, то нефть замрет на отметке в 43-45 доллара за баррель в июле.

- В таком случае доллар сдвинется к диапазону 67—68 рублей, а курс евро — к уровню 76—77 рублей, — заключил аналитик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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