Космонавты с борта МКС высказались о поправках в Конституцию и даже предложили их расширить
Роскосмос провел сеанс видесвязи с МКС.
Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заранее объявили в соцсетях, что выберут по 10-15 самых интересных вопросов от пользователей и ответят на них в прямом эфире. Но прежде, с космонавтами пообщался руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он спросил россиян о самочувствии и о том, ознакомились ли они с поправкам в Конституцию. Иванишин уже успел проголосовать, это было первое голосование в космосе. Иван Вагнер собирался сделать это сегодня через доверенное лицо, которое будет находиться в Центр управления полетами.
- Я поддерживают идею о том, что сенаторы, чиновники и президент не должны иметь гражданство других стран. Актуальной считаю поправку о руссокм языке и о защите исторической правды,- сказал Анатолий Иванишин.
Иван Вагнер тоже сказал, что считает важными поправки о гражданстве и о запрете на иностранные счета. Но добавил, что имело бы смысл ввести такой же запрет на счета из близких и членов семьи.
В ответ на это Дмитрий Рогозин в шутку спросил о главы ЦИК Эллы Памфиловой, успеют ли внести дополнение в список поправок. Она ответила отрицательно - 1 июля общенациональный день голосования, и добавила, что ряд предложений и пожеланий в итоговый вариант не удалось внести. Список поправок и без того вышел очень объемным.
Космонавты обратились к россиянам с борта МКС.
ИСТОЧНИК KP.RU