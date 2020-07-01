1 Июль 2020 2020-07-01T15:30:10+03:00

В Минске сообщили, когда заработает соглашение о признании виз с Россией Фото: Иван МАКЕЕВ

В скором времени иностранцы смогут посещать оба государства, имея визу только одного из них

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Белорусский посол в России Владимир Семашко рассказал, что соглашение о взаимном признании виз между двумя государствами может начать действовать уже в конце текущего или начале следующего года.

- Данное межправительственное соглашение не может заработать моментально, поскольку есть достаточно долгий и сложный процесс ратификации, потом идет обмен нотами. Ратификация, как правило, занимает три месяца, обмен нотами – около одного. Мы предполагаем, что к концу текущего года, началу следующего, где-то в январе, это соглашение о признании виз заработает, - цитирует слова посла издание БЕЛТА.

Напомним, что договор был подписал 19 июня текущего года главами министерств иностранных дел РФ и Беларуси. Соглашение о признании виз подразумевает, что иностранные граждане, которые получат белорусскую визу, смогут свободно въезжать и на территорию Российской Федерации, пребывая там вплоть до окончания срока действия визы, и наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU