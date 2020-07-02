Овечкин надеется на матчи со зрителями после возобновления сезона НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин признался, что рассчитывает на матчи со зрителями после возобновления сезона.
По словам спортсмена, руководство лиги должно в скором времени объявить о возможном возобновлении сезона.
В целом, к досрочному завершению сезона НХЛ из-за пандемии коронавируса, который может сказаться на его личных остижениях в спортивной карьере, он отнесся философски.
- Не то чтобы обидно, здесь скорее ты уже ничего поделать не можешь. Все мы находимся в одной лодке, поэтому то, что нам говорят, то мы и делаем, - сказал Овечкин ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU