2020-07-02T04:14:44+03:00
Общество

Названы пять городов, где взлетели цены на новостройки

Максимальная стоимость квадратных метров увеличилась на 14 процентов
Юлия КЕКОВА
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Названы пять городов, где взлетели цены на новостройкиНазваны пять городов, где взлетели цены на новостройкиФото: Влад КОМЯКОВ
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Квартирный вопрос - дело сложное, особенно, когда речь идет о покупке квартиры в новостройке. В 2020 году цены на жилье в новых домах заметно возросли. Эксперт назвал топ-5 российских городов, где сильнее всего ощутилось повышение стоимости квадратных метров.

На первом месте за первое полугодие текущего года среди 70 крупнейших региональных рынков недвижимости в России оказался Сочи. Там купить "квадраты" теперь придется купить на 15,3% дороже. Таким образом, стоимость увеличилась до 139,565 тысячи рублей за квадратный метр.

На вторую строчку рейтинга специалисты портала "Мир квартир" поставили Кемерово - плюс 14,1%, стоимость возросла до 50,674 тысяч рублей за квадратный метр, пишут РИА Новости.

Третьим в списке дорогих новостроек идет город Улан-Удэ - плюс 13,4%. Ценник увеличился до 53,75 тысяч рублей.

Тем временем, четвертое и пятое место досталось Туле (плюс 13,2% - до 62,894 тысяч рублей) и Тюмени (плюс 12,7% - до 74,431 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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