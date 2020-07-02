2020-07-02T05:53:41+03:00
В мире

Порошенко на суде жестоко пошутил над прокурором

Экс-президент Украины заявил, что сторона обвинения "обосралась"
Юлия КЕКОВА
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Петр ПорошенкоПетр ПорошенкоФото: REUTERS
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Экс-президент Украины Петр Порошенко во время судебного заседания по делу о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки позволил себе жестоко пошутить над прокурором.

Бывший лидер страны выбрал "удачную возможность" и заявил, что сторона обвинения серьезно обгадилась.

- Отпустите прокурора в туалет, потому что он обосрался, - высказался Порошенко, обращаясь к суду и гособвинителю, сообщает "Страна.ua".

Однако этого высказывания оказалось недостаточно и экс-президент добавил еще "пару ласковых" в адрес прокурора.

Как сообщают украинские журналисты, в целом, на протяжении всего судебного заседания Порошенко вел себя неподобающе, некорректно. В частности, он даже не вставал с места и часто перебивал представителя стороны обвинения.

Ранее на этом же слушании Порошенко обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своей речи он сказал фразу "Замахнулся - бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку - упрячьте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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