В США запасы нефти за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Цены на сырьё растут вторую торговую сессию подряд
Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,13%Фото: REUTERS
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В США коммерческие запасы нефти уменьшились за неделю на 7,195 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение запасов на 0,5 миллиона баррелей. 26 июня Министерство энергетики страны сообщало, что по состоянию на 26 июня объём запасов нефти составил 533,527 миллиона баррелей.
ИСТОЧНИК KP.RU