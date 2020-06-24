Власти США восстанавливают добычу сланцевой нефти за счет ОПЕК+

Высокие цены на нефть нужны в первую очередь американским нефтяникам, чтобы наращивать добычу сланцевой нефти. А сланцевая добыча - это основной драйвер экономического роста в Америке: рабочие места, производство, инфраструктура... Это главное, что обещал Трамп своим избирателям.

Причем, с момента заключения первого соглашения ОПЕК+ добыча нефти в США увеличилась с 8 млн 300 тыс. баррелей в день до 12 млн, опередив Россию и Саудовскую Аравию, договорившихся о сокращении.

БРОСОВЫЙ «СЛАНЕЦ»

«США не подписали ни соглашение ОПЕК, ни соглашение ОПЕК+, но США быстрее всех реагируют на любые кризисные явления, потому что в США 3000 независимых нефтедобывающих компаний. И, естественно, они должны должным образом управлять своими денежными потоками особенно в такое время как сейчас, - напомнил участникам 24-ой ежегодной российской онлайн-конференции инвесторов ИК «Ренессанс Капитал» бывший глава нефтегазовой компании BP, консультант BP Russian Investments Limited Роберт Дадли. - Это очень важно. И десятки тысяч человек, которые работали в отрасли, видели, что такие потрясения происходили и в 70-е годы, и потом в 90-е, поэтому уровень деятельности будет и уровень активности будет кардинальным образом меняться. Именно поэтому добыча в США резко так обвалилась».

По мнению известного управленца, это касается не только сланцевой нефти, но именно в «сланце» очень быстро произошло сокращение добычи. Этому есть объяснение. Например, крупные шельфовые проекты стоят огромных инвестиций. Вложил деньги? Коней на переправе не меняют – будешь развивать шельфовое месторождение не смотря на убытки. А если речь о небольшом проекте по добыче трудно извлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти или газа, то «там инвестиций просто нет», говорит бывший глава BP, не удивительно что «в этом году будет падение на 1,5-2 млн баррелей в день».

«Если цена на нефть поднимется до 60, и, опять же, это касается разных месторождений, 60 $ за баррель в течение достаточно длительного времени – вот то, что необходимо для того, чтобы инвестиции пошли в разработку ТРИЗов, - отметил Роберт Дадли. - Я так подозреваю, что будет определенная консолидация компаний на американском рынке, им придется осуществлять сделки по слиянию для того, чтобы не уйти вообще с рынка, и инвесторы будут очень осторожно инвестировать свои деньги в такие компании. Я сейчас, конечно же, не говорю про такие компании как Chevron, Exxon, у них деньги-то есть. Я сейчас говорю о тех 3000 независимых нефтедобывающих компаний».

РАСЧИСТКА РЫНКА

Цены на нефть формируются на фьючерсных рынках, где доля физической нефти, то есть поставочных контрактов, от 5 до 10%. Все остальное - это «бумажная нефть», то есть спекулятивные бумаги, текущие котировки которых зависят от политики Федеральной резервной системы США (аналог российского Центробанка), регулирующей цену и объемы долларовой массы на спекулятивных рынках и, в первую очередь, на нефтяном. Вторым основным фактором, влияющим на нефтяные цены, является американская политика санкций и другие геополитические инструменты, убирающие с рынка крупных производителей. Если Америке нужна нефть не ниже 50-60 - она будет такой, независимо от того, что будет делать ОПЕК+ или ОПЕК-. Задача ОПЕК+ - освобождать рынки для дорогой американской нефти, убирая с них дешевую не американскую, в том числе и российскую.

На глобальном нефтяном рынке действительно произошла революция. И произошла она в голове главного регулятора. Америка поняла, что превратилась из импортера нефти в экспортера. И если раньше геополитика нефти была подчинена гарантиям поставок, то теперь геополитика нефти - это захват рынков и уничтожение конкурентов всеми возможными способами.

САУДИТЫ СТИМУЛИРУЮТ ПЕРЕРАБОТКУ

В настоящее время американцы и саудиты принимают меры для того, чтобы их нефтяные компании получили преимущества в обострившейся борьбе за передел рынков.

Власти США предоставляют нефтяникам налоговые стимулы как в рамках общей налоговой реформы (ставки налога на прибыль были снижены с 35% до 21%), так и уменьшения роялти. Благодаря этому единоразово 17 американских нефтегазовых компаний сэкономили в общем сложности $25 млрд.

Согласно исследованию Института налогообложения и экономической политики (данные за апрель 2019 года) многие крупные нефтяные компании США вообще не платили федеральный налог на прибыль в 2018 года (Chevron, Halliburton). Более того, ряд этих компаний получат частичный возврат налогов за прошлый год.

В марте 2017 года Саудовская Аравия снизила для Saudi Aramco подоходный налог на добычу нефти с 85% до 50%. Кроме того, государство компенсирует компании поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. В 2018 года размер возмещений из бюджета составил $41 млрд. Данная налоговая система позволяет Saudi Aramco развивать переработку и нефтехимию. Характерным является тот факт, что компания более 40% своей выручки получает от газохимии и от нефтепереработки, развивая эти отрасли именно потому, что государство оставляет ей деньги на развитие. А ведь это отрасли, которые позволяют производить продукцию с высокой добавочной стоимостью. Следовательно, у наших конкурентов есть серьезный козырь в глобальной конкурентной борьбе.

В России фискальная нагрузка у ТЭК самая высокая – от 67% у «Новатэка» до 83% у «Роснефти». Причем, у нас не только увеличиваются отчисления по НДПИ, но и введено нерыночное регулирование цен на нефтепродукты, что снизило маржу нефтеперерабатывающего сегмента.

МАХНЕМ РОСНЕФТЬ НА EXXONMOBIL

Аналитики БКС в конце 2019 года провели характерный эксперимент. Они решили посмотреть, какой бы была капитализация крупнейшей российской нефтяной компании Роснефть, если бы она работала в налоговых и финансовых условиях США, и какой - у крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil, если бы она работала в России.

Текущие рыночные капитализации Роснефти и ExxonMobil составляют 70 млрд долл. и 306 млрд долл. соответственно, а их прибыль за прошлый год - 8,9 млрд долл. и 20,8 млрд долл. соответственно (при том что уровень добычи жидких углеводородов Роснефти практически в два раза превышает аналогичный показатель ExxonMobil).

По оценкам БКС, если бы Роснефть осуществляла свою деятельность в налоговых условиях США и имела бы условия для привлечения финансирования как ExxonMobil, то ее чистая прибыль за 2018 год составила бы 45 млрд долл., а текущая капитализация достигла бы 671 млрд долл - то есть в два раза выше нынешней капитализации Exxon. Учитывая, что Роснефть выплачивает 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, то дивиденды за 2018 год были бы в 5 раз выше фактического уровня. Напротив, если бы ExxonMobil вела свою деятельность в налоговых и денежно-кредитных условиях России, то ее рыночная капитализация составила бы 68,1 млрд долл.

Основанием для таких выводов, прежде всего, является разница в налоговом бремени компаний. По итогам 2018 года доля налогов в выручке Роснефти составила 47%. В США уровень налогового бремени нефтяных компаний намного ниже: доля налогов в выручке ExxonMobil составила 15% по итогам прошлого года. Стоимость привлечения финансирования и его доступность также оказывают существенное влияние на рыночную оценку компаний. По итогам 2018 года средняя стоимость привлечения финансирования ExxonMobil составила 1,9%, Роснефти - 6,9% (при этом единственное возможное доступное в условиях санкционных ограничений рублевое финансирование привлекается под 10%).

Получается, российская компания эффективнее, а возможностей для развития больше у американской…